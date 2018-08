AK Parti Büyük Kongre Heyecanı

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, "Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan Büyük Kongresini 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonunda gerçekleştireceğiz." dedi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Hakan Aksu, AK Partinin 6'ncı olağan büyük kongresine gittiğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'ni 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. 6'ncı olağan büyük kongremiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızda ki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz . İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur" dedi.

Toplantıya katılan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, AK Parti'nin 16 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler sunduğunu ifade ederek, "Bu kararlılık ve azimle de yoluna devam eden bir partidir. Özellikle son günlerde ülkemize karşı yapılan, yapılmak istenen bir takım ekonomik etkileri olan saldırılara karşı, AK Parti geçmişteki saldırılara karşı nasıl dik durduysa, buna karşıda ülkemizi ve bizleri dik durarak bu saldırıyı bertaraf etmenin mücadelesini ortaya koyuyor. Burada milletimize teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle bir milletiz ki 15 Temmuz'da nasıl dik durmuşsak, bu günde bu dik duruşu aynen sürdürüyoruz. Bu süreçte bizim adeta teslim olmamızı isteyenler oldu. Bize diz çöktürmek isteyenler oldu ama yine liderlik burada öne çıktı ve liderimizin feraseti ve öncülüğünde gördük ki bu girişimde püskürtüldü. Böyle bir partinin, böyle bir partinin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'ni Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki bu bir kongrenin ötesinde Türkiye'nin yeni bir vizyonla, yeni bir sistemle geleceğe adım attığı gün olacak. Milat olacaktır" şeklinde konuştu. - SİVAS