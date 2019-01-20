AK Parti Büyük Bir Dava Hareketidir" - Çanakkale

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin 20 milyon kilometrekare Osmanlı mülkünün özeti olan bir kent olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin destanlar kenti olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çanakkale bu coğrafyanın, bu ülkenin mayası olan bir kenttir. Çanakkale sadece burada 253 bin şehidimizin kanıyla yazılmış bir destan değil, Çanakkale aynı zamanda gelecek asırlara aktardığımız bir milli hedefimizdir. Taşı ve toprağıyla kahraman olmuş bir şehrimizdir. Bize bıraktıkları bu mirasın yalnızca bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda bir birlik ve beraberlik destanı olduğunu biliyoruz. Çanakkale kahramanlık destanı olduğu kadar, bu milletin birlik ve beraberlik ve geleceğe doğru kol kola yürümesinin destanıdır. Allah Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yolundan bizi asla ayırmasın." dedi.

Kurtulmuş, Çanakkale'nin 'Çanakkale Geçilmez'den sonra 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla Türkiye geçilmez diyen bir şehir olduğunu vurguladı.

Bütün Çanakkalelileri bu konuda tebrik ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çanakkale, İstanbul'un muhafızı olan bir kenttir. Çanakkale dün de İstanbul'un muhafızıydı, bugün de İstanbul'un muhafızıdır. Çanakkale'ye çok hizmet yapıldı, yollarıyla, tarımsal ve eğitim alanındaki hizmetleriyle fevkalade gelişen kentlerimizden birisi oldu. Çanakkale üniversitesi Türkiye'nin gözbebeği olan üniversitelerden birisi oldu. Bu üniversiteyi dünya ile yarışan bir üniversite haline getireceğiz. Çanakkale'yi, o suları kan dolu bir zamanlar boğazı, dar olan bu boğazı, şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'yle geçiyoruz, kıtaları birbirine bağlıyoruz. Hedefleri birbirine bağlıyoruz. Umutları birbirine bağlıyoruz."

"Çanakkale yerel yönetimden hizmet alamıyor"

Numan Kurtulmuş, kentin yerel yönetimden hizmet alamadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale yerel yönetimden hizmet alamıyor. O da AK Parti'nin kabahati değildir. 15 yıldır burada belediye verilen kişiler zatlar maalesef millete hizmet yerine 'etli pilav' dağıtma telaşı içinde oldu. Neden olduğunu biliyorsunuz, siyasi polemik olmasın diye söylemiyorum. Falanca terör örgütüne müzahir olan parti barajı geçti diye bu etli pilavı dağıttığı söylendi. Sonradan her ne kadar düzeltmeye çalışsa da. Biz işimize bakacağız. İnşallah Ayhan Gider kardeşimiz gelecek, inşallah eski yönetim anlayışı bir kenarda bırakılacak, kimseyi ayırmadan, Çanakkale'nin bütün insanlarına milli birlik ve beraberlik ruhuyla en güzel hizmetleri sunacağız. Çanakkale'yi Ayhan Gider'e emanet ediyoruz, Ayhan Gider'i de siz Çanakkalelilere emanet ediyoruz."

"AK Parti büyük bir dava hareketi"

Kurtulmuş, AK Parti'nin büyük bir dava hareketi olduğuna işaret ederek, "AK Parti, Türkiye için milletin köklerini, geleceğe taşıyan bir büyük dava hareketidir. Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyacağız. AK Parti'nin bazı özellikleri var, Eğer bunları unutursak, siyasette yolumuzu kaybederiz. Ak Parti'nin 5 tane özelliği var. AK Parti yerli ve milli bir partidir. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti kalkınmacı bir partidir. AK Parti Türkiye Partisi'dir. AK Parti bir dünya partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Çanakkale'de yerel seçim öncesi büyük bir heyecanın başladığını belirtti.

Genel seçimler geride kaldığını ve AK Parti'nin 5 yıl iktidarda olduğunu kaydeden Turan, "İstiyoruz ki genel seçimlerde ortaya çıkan tablo, Cumhur İttifakının ruhuyla beraber, yerel seçimlerle beraber uyumla Çanakkale'de devam etsin. İstiyoruz ki yerelde de Ak Parti iktidarda olsun ve gelecek 5 yılı hep beraber şekillendirelim. Bazı adaylarımızla yollarımızı değiştirdik. Ama yaptığımız iş dava bilinciyle yapılıyorsa hepsi değerlidir. Biz başkan değil kardeş, yoldaş seçilmeye adayız. Mütevazılıkla, samimiyetle gönül belediyeciliği diyoruz. Bu bir dava hareketidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale merkez, 11 ilçe ve 11 belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıp aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA