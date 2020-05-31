AK Parti Bursa teşkilatları vatandaşla kucaklaşacak
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AK Parti Bursa teşkilatları vatandaşla kucaklaşacak

AK Parti Bursa teşkilatları 1 Haziran Pazartesi günü şehrin bütün ilçelerinde tam kadro sahada olacak.

AK Parti Bursa teşkilatları vatandaşla kucaklaşacak
31.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:17

AK Parti Bursa teşkilatları 1 Haziran Pazartesi günü şehrin bütün ilçelerinde tam kadro sahada olacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 1 Haziran Pazartesi günü Türkiye'de yeni normalin başlangıcı olduğunu belirterek, Bursa'nın her köşesinde vatandaşlarla buluşma programı düzenlediklerini bildirdi.

Yapılacak programa ilişkin yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı Ayhan Salman, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Başkanları il ve ilçe yöneticileri ile kentin farklı noktalarında, Bursa'nın her köşesindeki vatandaşlar ile buluşacaklarını söyledi. Sosyal mesafe, maske gibi kurallara uyarak gerçekleştirilecek programın amacının yeni normale geçişe dikkat çekmek ve halkın sorunlarını dinlemek olduğu ifade eden Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan takvime uygun olarak yeni normalleşme süreci 1 Haziran da başlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler bu tarihten itibaren kademeli olarak azaltılacak. AK Parti Bursa teşkilatları olarak yeni normalin başlangıç sürecinde tam kadro olarak halkımızla buluşmak istedik" dedi.

Koronavirüs salgını süresince AK Parti Bursa teşkilatları olarak sürekli sahada olduklarını da söyleyen Ayhan Salman bu zorlu süreçte Bursa milletvekilleri ve AK Partili belediyelerin yoğun bir tempo ile sosyal mesafe kurallarına azami özen göstererek çalıştığını vurguladı. Salman başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AK Partili belediyelerin vatandaşların tüm sorunları ile yakından ilgilendiğini tüm teşkilatlarında bu süreçte Bursa halkının sorunlarına çözüm bulmak çalıştığını vurguladı.

Ayhan Salman şunları söyledi:

"Koronavirüs sürecinde Türkiye çok başarılı bir imtihan vermiştir. Bizler de Bursa teşkilatları olarak yerel yöneticilerimiz ve Milletvekillerimiz ile birlikte sürekli halkımızın yanında olduk sorunlarını yakından takip edip anında çözüm üretmeye özen gösterdik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın emekli maaşlarının kendilerine ulaştırılması, market ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında seferber olduk. İhtiyaç sahiplerine gıda ve erzak dağıtımı, devlet tarafından verilen bin liralık nakit yardımların hak sahiplerine ulaştırılması hizmetleri gerçekleştirdik.

Devletimiz ücretsiz maske dağıttı. ABD ve Avrupa ülkeleri dahil 80 ülkeye maske, ilaç ve sağlık malzemeleri yardımı yapıldı. AK Parti iktidarlarında sağlığa yapılan yatırımların meyvesi de bu dönemde alındı. Allah'a şükür ki yoğun bakım ünitelerimiz ve diğer sağlık hizmetlerimiz ile dünyanın imrendiği bir noktadayız.

Bu süreçte belediyelerimiz de çok yoğun çalıştılar. Bir yandan sosyal yardımlarda öncülük ettiler diğer yandan hizmetleri aksatmadılar. Dahası, yıllardır trafik yoğunluğu nedeniyle yapılamayan asfalt ve alt yapı çalışmalarını sokağa çıkma yasağı günlerinde hızla yapıp bitirdiler. Bursa bu süreçten yenilenerek çıktı. Yeni normale yeni Bursa ile adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sürece adım atarken elbette maskelerimizi takacağız, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde davranacağız. Bu konuya herkesin uyması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum". - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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