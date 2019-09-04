04.09.2019 09:56

AK Parti Bursa teşkilatı bölge toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

BURSA - AK Parti Bursa teşkilatı önümüzdeki günlerde 3 gün devam edecek olan Marmara Bölge toplantısına ev sahipliği yapacak. İl Başkanı Ayhan Salman toplantı öncesi programla ilgili açıklama yaptı.

Ayhan Salman açıklamasında ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bursa'da 14 ilin başkanlarının, kadın kolları, belediye başkanlarının ve Bursa'dan belediye meclis üyelerimizin de katılacağı Marmara Bölge Toplantısını yapacağız. Bugüne kadar gerçekleşen bütün programlarda teşkilatımızın göstermiş olduğu gayret ve çabayla güzel organizasyonlar yaptık. İnşallah bu organizasyonla da yerel yönetimlerin bir araya geldiği, sayın başkan yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla, katılan herkesin eğitim, bilgilendirme ve istişare edeceği bu toplantıyı Bursa'da yapmış olmaktan ötürü mutluyuz" dedi.

AK Parti Bursa Yerel Yönetimler Başkanı ise program içeriği ile ilgili bilgi verdi. Başkan, gelecek olan misafirleri Bursa'da en iyi ve en verimli şekilde ağırlamaktan gurur duyacaklarını belirterek, "Bursamız çok önemli organizasyonlara geçmişte olduğu gibi bugün de ev sahipliği yapıyor. Yeni dönemde de 31 Mart seçimlerinden sonra hem belediye hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, bilgi paylaşımını sağlamak, yerel yönetim çalışmalarının usül ve esaslara uygunluğunu temin etmek ve gönül belediyeciliğine dayalı yeni şehircilik vizyonumuzu değerlendirmek amacıyla genel merkez yerel yönetimler birim başkanlığımız Bursa'da Yerel Yönetimler Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenliyor. Biz Bursa olarak bu programa ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Program 6 Eylül Cuma günü başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek.

6 Eylül'de programımız tecrübe paylamışı olarak geçecek. Geçmiş dönem belediye başkanlarımız tecrübelerini anlatacak. Cumartesi günü 14 ilimizden gelen misafirlerimizin katılacağı bir program olacak. Katılımcılarımızın hem eğitimine hem de bilgi paylaşımına dönük bir etkinlik olacak. Pazar günü de belediye başkanlarımız ve bakan yardımcılarımızla birlikte son değerlendirme ve istişare toplantısıyla programımızı kapatmış olacağız. Bu tür programlarda Bursa olarak ev sahipliğini son derece önemsiyoruz. Pazar günü katılımcılarımıza Bursa'nın önemli değerleri Osman ve Orhangazi Türbeleri, Yeşil Cami ve Panorama 1453 Müzemizi de gezeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA