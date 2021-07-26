AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu
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AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu

AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

NOVİ Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde temaslar gerçekleştirdi.

NOVİ Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde temaslar gerçekleştirdi.

Sancak'ın en büyük şehri Novi Pazar'ın Belediye Başkanı Nihat Bisevac ile bir araya gelen Esgin ve Işık, farklı alanlarda yapılacak projeleri ele aldı.

Esgin, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in her zaman dostluk ilişkisine vurgu yaptığına işaret ederek, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışının gelecek ay yapılacağını belirtti.

Novi Pazar'ın özellikle altyapı yatırımlarında daha fazla ilgi görmesi gerektiğini ifade eden Esgin, "Burada başkonsolosumuz göreve başladı. Güzel bir memnuniyet oluştu. Bundan sonraki süreçte Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin iletişimi ve kalbi bağlarımız daha da güçlenecek." dedi.

Bisevac da Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu dile getirerek, "Bu iş birliğinin en güzel yansıması Sancak'ta da görülmektedir. İyi ilişkilerimiz neticesinde burada başkonsolosluk açıldı." diye konuştu.

Esgin ve Işık, Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol eşliğinde Boşnak Ulusal Konseyi ve sağlık temsilcileriyle de görüştü.

AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu
AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu
AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu
AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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AK Parti Bursa milletvekilleri Esgin ve Işık, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde temaslarda bulundu - Haberler
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