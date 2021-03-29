AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ni ziyaret etti
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AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ni ziyaret etti

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ne ziyarette bulundu.

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AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Abdüssamed Kahraman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ödünç, gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Ödünç, gençlerle bir arada olmayı önemsediğini belirterek, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Kahraman da üyelerin kişisel ve sektörel gelişimleri için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini aktararak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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