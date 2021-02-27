AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç il kongresini değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç il kongresini değerlendirdi Açıklaması

27.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:30
AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç il kongresini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "İnşallah yeni dönemde çıtayı daha da yükselterek Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Bursa'nın AK Parti ile beraber 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "İnşallah yeni dönemde çıtayı daha da yükselterek Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Bursa'nın AK Parti ile beraber 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz." dedi.

1 Şubat'ta gerçekleşen AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, kongrede coşkunun son derece güzel olduğunu söyledi.

Bursa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devamlı olarak destek verdiğini ve destek vermeye devam ettiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın teveccühü bu noktada. Sayın cumhurbaşkanımız 'Bugün Bursa başka bir güzel' ifadesinde bulundu. Hakikaten coşku son derece güzeldi. Bunun karşılığında da Cumhurbaşkanımız her zaman için Bursa'daki icraatlerimizle, yapılması gerekenlerle alakalı desteğini fazlasıyla Bursa'ya sağlıyor."

Kongrelerin kendileri için bayrak devri olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bundan önceki yönetimde görev almış değerli il başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde çıtayı daha da yükselterek Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Bursa'nın AK Parti ile beraber 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Bu noktada coşkulu bir kongre gerçekleştirdik. Hem genç hem de tecrübeli yeni il başkanlığı ve il yönetim kurulu listemiz gerçekleşti. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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