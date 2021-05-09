AK Parti Bursa Milletvekili Işık, Orhangazi'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve beraberindeki heyetle, Orhangazi ilçesinde tarımsal üretimin devam ettiği bazı tesisleri ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve beraberindeki heyetle, Orhangazi ilçesinde tarımsal üretimin devam ettiği bazı tesisleri ziyaret etti.

Işık ve beraberindekiler önce Gemiçaltı mevkisinde yaklaşık 65 bin metrekare alanda seralarda gül üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Çeltik ekimi yapan bir çiftçinin bahçesine geçen Işık ve beraberindekiler, ardından Örnekköy Mahallesi'nde çilek üreticiliği yapan Sabri ve Salih Bozkurt'un bahçesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Işık, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde üretime ara verilmediğini ve tam gaz devam ettiğini belirterek, "Orhangazi Ovası sadece zeytin üretimi açısından değil birçok tarımsal ürünleri ile son yıllarda son derece verimli bir dönem yaşıyor." dedi.

Ziyaretlere, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çınar, Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk