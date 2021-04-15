AK Parti Bursa Milletvekili Esgin'den CHP'ye "Dunning-Kruger sendromu" benzetmesi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP'nin yeni siyaset anlayışıyla popülizmde zirve yaptığını belirterek, "Ben muhalefete tanıyı koydum. Bunun adı Dunning-Kruger sendromu (cahil cesareti). Böyle bir siyaset anlayışının kimseye faydası yok." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, CHP'nin yeni siyaset anlayışıyla popülizmde zirve yaptığını belirterek, "Ben muhalefete tanıyı koydum. Bunun adı Dunning-Kruger sendromu (cahil cesareti). Böyle bir siyaset anlayışının kimseye faydası yok." dedi.

Esgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son dönemde muhalefetin geldiği siyaset tarzını bir hekim gözüyle değerlendirmek istediğini söyledi.

Muhalefetin muhalefet tekniğinin, uzunca bir süredir hakikatin ifade edilmesi yerine algı illüzyonu siyaseti olduğunu dile getiren Esgin, "Üreticinin mağdur olmaması için patates ve soğanı aldığımız ve vatandaşa dağıttığımız sırada, 'Milleti patates ve soğana muhtaç ettiniz.' diyen bipolar bir muhalefet anlayışı var." diye konuştu.

Yapıcı katkı yerine olguları değil kişileri hedef alan, gerçeği değil algıyı kollayan, yansıtmayı ve yanıltmayı maharet sayan bir muhalefet tekniğinin uygulandığını belirten Esgin, "Türkiye'nin son 7 yıldır karşılaştığı ulusal ve uluslararası çok yönlü saldırılara karşı, millet ve devlet düşmanlarıyla iz düşmeyi muhalefet sayacak bir muhalefet sorunsalından bahsediyorum. Merkez Bankası algı operasyonunda '128 milyar dolar nerede?' diye sorarken, teknik ama bununla birlikte anlaşılabilir ve anlatılabilir bir konuda 'anlamak istemezükçü' bir anlayışı dayatan, dahası hakikatin ne olduğunun hiçbir önemi olmadığı ama yanıltmanın ve algının her şey olduğu anlayışını ortaya koyan bir muhalefet anlayışı var." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, sandıkta milletin tekrar tekrar tokadını yediğini, başarısız olduğu halde, başarısızlığını hiç yaşanmamış hale getirdiğini, yeni siyaset anlayışıyla popülizmde zirve yaptığını söyleyen Esgin, "Bir hekim olarak bu olguları, etyopatogenezi ifade ettikten sonra tanıyı da koymamız gerekiyor. Ben muhalefete tanıyı koydum. Sosyal psikolojide bunun ne olduğunu merak edenlere söylüyorum, bunun adı Dunning-Kruger sendromu. Böyle bir siyaset anlayışının, siyasi şovların kimseye faydası yok." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu