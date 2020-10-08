AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten MHP'ye ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'na ziyarette bulundu.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretlerde Ödünç, Büyükataman ve Vahapoğlu'na "Bozkurt" heykelciği hediye etti.

Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenmesi ile kamu hizmetlerinden 2021'de de Bursa'nın daha fazla pay alması konularında iş birliğinin sürmesi konuşuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca