AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ten İznik Ayasofya Camii'nin müze olması önerisine kınama... AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Osman Ayradilli'nin İznik'teki Ayasofya Camii'nin müze olması önerisini eleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Osman Ayradilli'nin İznik'teki Ayasofya Camii'nin müze olması önerisini eleştirdi.

İznik Ayasofya Camii önünde açıklamalarda bulunan Ödünç, geçen perşembe günü Ayradilli tarafından sarf edilen sözleri kınamanın yetmeyeceğini söyledi.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine taşıyacağını ifade eden Ödünç, "Payitaht Bursa'mızın, Osmanlı'nın baş tacı, İslam'ın nurlu sancağının gölgesinde kılıç hakkı ile alınan İznik'e dair gerçekleştirilen bu hayasızca çıkış ve ibadethanemizi para kazanmak için terk ederek müzeye çevirme teklifi sadece bir skandal değil, aynı zamanda ayrımcılıktır." dedi.

Ayradilli'nin, "İbadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmini kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup orayı sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır' dediğini ve bu cümlelerinden ötürü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir çift sözü olduğunu belirten Ödünç, şunları söyledi:

"Bursa'yı yönetmeye talip olan ve Bursa seçmeninden tokat yiyen CHP'nin içerisinde bu zihniyetler var olduğu sürece, siz nasıl bu milletle barışacaksınız! Nasıl bu milleti yöneteceğinizi düşünebileceksiniz! Sayın Kılıçdaroğlu dinimize, ibadethanelerimize dil uzatan ve millet ile ayrı dili konuşan Osman Ayradilli gibi büyükşehir meclis üyeleri ile nasıl bu milletin ve Bursa'nın yüzüne bakacaksınız! CHP bu hususta ne yapar bilinmez ama biz gereği için Türkiye Büyük Meclisi'mizde ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'mizde tüm adımları atacağız."

CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, "İznik konsülünün toplandığı çok değerli bir mekan olan İznik Ayasofya Cami ibadetten çok İznik turizmine hizmet etmelidir. Turizme kazandırmak için ibadetler başka camilerde yerine getirilirken, müze olarak buranın tekrar kullanıma açılması gerekiyor. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfına tapusu çıkarılan Ayasofya açılıyorsa, İznik Ayasofya küçük bir yer. İznik turizmini canlandırmak için tekrar müze olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA