AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yabancı öğrencilerle bayramlaştı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, "Kuzey Makedonya Uluslararası Öğrenciler" çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi.

Türkiye - Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilere değinen Kılıç, "Son dönemde ilişkilerimiz daha iyi noktaya geldi. İki ülkenin ileriye yönelik yaptığı ortaklaşa güzel projeler vesilesiyle tarihten gelen dostluğumuz daha da arttı." dedi.

Son dönemde Türkiye'deki üniversitelerin dünya üniversiteleriyle rekabet ettiğini anlatan Kılıç, yurt dışındaki bir çok öğrencinin Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'yı bir çok konuda ülke olarak desteklediklerini anlatan Kılıç, ülkenin dünyada güçlü olmasını istediklerini söyledi.

Kuzey Makedonya ile ticari ve ekonomik işbirliğini de arttırmak istediklerini aktaran Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde 500 milyon dolarlık ticaret hacmimizi en kısa zamanda 1 milyar dolarlık ticaret hacmine dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda ortak toplantılar yaparak nasıl bir yol izleyeceğimizi de istişare ettik. Bir çok Türk markası Kuzey Makedonya'da yatırımlarını oluşturmaya devam ediyor. Buda Kuzey Makedonya'nın kalkınmasında Türkiye olarak öncü rol üstlendiğimizin göstergesidir."

Kılıç, Balkanların Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu, Balkan ülkeleriyle tarihten gelen bağların dostluk ve akrabalık ilişkisi içerisinde güçlenerek devam ettiğini, Türkiye'nin her alanda Balkanlara desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ise dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek tüm öğrencilerin bayramını kutladı.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören, Kuzey Makedonya'dan gelen uluslararası öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler, Türkiye'de okudukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda