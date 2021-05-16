AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yabancı öğrencilerle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yabancı öğrencilerle bayramlaştı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yabancı öğrencilerle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Trakya Üniversitesindeki yabancı öğrencilerle bayramlaştı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği, "Kuzey Makedonya Uluslararası Öğrenciler" çevrim içi bayramlaşma programı düzenledi.

Türkiye - Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Kılıç, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilere değinen Kılıç, "Son dönemde ilişkilerimiz daha iyi noktaya geldi. İki ülkenin ileriye yönelik yaptığı ortaklaşa güzel projeler vesilesiyle tarihten gelen dostluğumuz daha da arttı." dedi.

Son dönemde Türkiye'deki üniversitelerin dünya üniversiteleriyle rekabet ettiğini anlatan Kılıç, yurt dışındaki bir çok öğrencinin Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiğini vurguladı.

Kuzey Makedonya'yı bir çok konuda ülke olarak desteklediklerini anlatan Kılıç, ülkenin dünyada güçlü olmasını istediklerini söyledi.

Kuzey Makedonya ile ticari ve ekonomik işbirliğini de arttırmak istediklerini aktaran Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz dönemde 500 milyon dolarlık ticaret hacmimizi en kısa zamanda 1 milyar dolarlık ticaret hacmine dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda ortak toplantılar yaparak nasıl bir yol izleyeceğimizi de istişare ettik. Bir çok Türk markası Kuzey Makedonya'da yatırımlarını oluşturmaya devam ediyor. Buda Kuzey Makedonya'nın kalkınmasında Türkiye olarak öncü rol üstlendiğimizin göstergesidir."

Kılıç, Balkanların Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu, Balkan ülkeleriyle tarihten gelen bağların dostluk ve akrabalık ilişkisi içerisinde güçlenerek devam ettiğini, Türkiye'nin her alanda Balkanlara desteğini sürdüreceğini sözlerine ekledi

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ise dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek tüm öğrencilerin bayramını kutladı.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören, Kuzey Makedonya'dan gelen uluslararası öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler, Türkiye'de okudukları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı Açıklaması
Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, yabancı öğrencilerle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 13:54:15. #1.16#

title