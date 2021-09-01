AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi

Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte gün boyu farklı temaslarda bulunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Salı günü İnegöl'e geldi. İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi'ne gerçekleştiren Kılıç, ardından Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte gün boyu şehirde temaslarda bulundu.

İnegöl Belediyesi'nin Gençlik Merkezi zemin katında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphane ziyaret edilirken, burada öğrencilerle sohbet edilip gelecek adına görüş ve önerileri dinlendi. Ardından Yeniceköy Mahallesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretler yapıldı. Bölgenin sorunları, vatandaşların talep, istek ve önerileri dinlendi.

Kaynak: Bültenler