AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte gün boyu farklı temaslarda bulunuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Salı günü İnegöl'e geldi. İlk ziyaretini İnegöl Belediyesi'ne gerçekleştiren Kılıç, ardından Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte gün boyu şehirde temaslarda bulundu.

İnegöl Belediyesi'nin Gençlik Merkezi zemin katında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphane ziyaret edilirken, burada öğrencilerle sohbet edilip gelecek adına görüş ve önerileri dinlendi. Ardından Yeniceköy Mahallesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretler yapıldı. Bölgenin sorunları, vatandaşların talep, istek ve önerileri dinlendi.

Kaynak: Bültenler

2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunduğu sırada CHP'li Ali Narin'in sırtını dönmesi tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Demet Şener Derya Baykal
Spor Marcao Muslera Umut Meraş Mesut Özil Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında İnegöl'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:23:07. #1.15#

title