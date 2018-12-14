AK Parti Bursa İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Bursa İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti Bursa İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Salman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Görevine atanan yeni ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. İlçelerimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü

Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni

Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan

M.kemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu

Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu

Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram

Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan - BURSA

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