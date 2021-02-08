AK Parti Bursa İl Başkanlığının yeni yönetimi tanıtıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il yönetim kurulu üyelerini düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'de eski veya yeni siyasetçi olmadığını belirten Gözgeç, "AK Parti'nin üyesi olmak önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ardından inançla, azimle yürümek önemlidir. Biz hem ülkemiz hem de Bursa'mız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti sürekli kendisiyle yarışan bir parti. Değişen şartlara ve koşullara yenilikler getiren bir parti ve en önemlisi de ipin ucunu millete veren bir parti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ipin ucunu millete vermiş olduk." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı kongrede, İl Başkanı Davut Gürkan'ı tanıttıklarını söyledi.

AK Parti Bursa İl Kongresi'nin çok güzel geçtiğini anlatan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehri ve ülkeyi daha yaşanabilir kılmak için canla başla çalışacağımızdan hiçbir kardeşimizin, arkadaşımızın şüphesi olmasın. Bursa, AK Parti kurulduğu günden beri bizi hiç mahcup etmedi. Hem yerelde hem de genelde bize destek verdi. Bizler de bizleri hiç mahcup etmeyen Bursa'ya karşı sorumluluklarımızı ziyadesiyle yerine getirmek durumundayız. Muhakkak eksikler vardır ama tüm Bursalılar biliyor ki çok daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte ortaya koyacağız. Görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise yeni yönetimin büyük bir titizlikle seçildiğini, 500'ü aşkın adayla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Yönetim kurulunu, Bursa'nın demografik yapısını dikkate alarak oluşturduklarını bildiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Yeni ve güçlü Türkiye hayali için gecesini gündüz kılmış böyle eşsiz bir teşkilatla çalışabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Kurduğumuz yeni il yönetimimizle Bursa'mız için daha güzel projelere imza atarken bir yandan da gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Her meslek grubundan yöneticinin olduğu AK Parti İl Yönetim Kurulunda kadın sayısı 13, gençlik yöneticilerinden ve gençlikten gelen kişi sayısı 12. İl yönetiminde kadın sayısı yüzde 26, genç sayısı ve gençlik kollarından gelen kişi sayısı yüzde 26. Yönetim kadrosunda yer alan 41 kişi üniversite mezunu iken, bu oran yönetimin yüzde 82'sini oluşturuyor. Bu tabloya göre AK Parti, Bursa'da gençlere ve kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır. Ayrıca kadromuzda geçmiş dönemde partimiz teşkilatlarında ilçe başkanlığı, belediye meclisi üyeliği görevlerini yapmış kişiler yer alıyor."

Davut Gürkan başkanlığındaki İl Yürütme Kurulunda şu isimlerden yer alıyor:

"Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mustafa Yavuz, Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, Seçim İşleri Başkanı Engin Kökçıkaran, Tanıtım ve Medya Başkanı Sinan Kahraman, Dış İlişkiler Başkanı Nurettin Arif Kurtulmuşlar, Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk, Yerel Yönetimler Başkanı Ufuk Ay, Ekonomi İşler Başkanı Kemal Ermiş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemile Yiğit, Mali ve İdari İşler Başkanı Orhan Aygün, Ar-Ge Başkanı Setenay Yüksel Olguner, İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Gökhan Yıldız ve Sekreterya Birim Başkanı Osman Şahin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan