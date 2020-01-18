AK Parti Bursa İl Başkanlığınca "2019 Yılı Yatırım Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

18.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:00

AK Parti Bursa İl Başkanlığınca, kente yapılan yatırımların değerlendirildiği "2019 Yılı Yatırım Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ülke olarak içeride ve dışarıda önemli süreçlerden geçtiklerini söyledi.

Pek çok önemli konunun siyaset gündemlerini meşgul ettiğini belirten Salman, şöyle konuştu:

"Şu konudan eminiz ki ülkemiz daha önce olduğu gibi yine önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Dünyanın birçok noktasında yaşanan gelişmelerin, krizlerin ucu aslında bir şekilde bize de ülkemize de dokunuyor. Bursa'dan filizlenen bir cihan devletinin varisleri olarak bu durum, geçmişte olduğu gibi bugün de bize hiç yabancı değil. İktidara geldiğimiz günden buyana genel başkanımız sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle, tarihimizden bizi iyi tanıyanları açıkçası endişelendiriyor. Aynı odaklar ve onların maşaları, hedeflerimizin önüne engel koymak, bir milletin adeta yeniden ayağa kalkmaması adına var güçleriyle mücadele ediyorlar.

Salman, Akdeniz'de ülkelerini kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye yönelik çabalara hep beraber şahit olduklarını belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanımızın önce Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'yle ve daha sonrada Libya ile yaptığı anlaşmalarla aslında bu oyunu da elhamdülillah bozduk. Libya meselesini de yakinen takip ediyoruz. Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük gayret sarf ediyor." diye konuştu.

Bursa'nın, partilerine Cumhurbaşkanına verdiği desteği, 24 Haziran ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde de ortaya koyduğunu vurgulayan Salman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız da bu desteği karşılıksız bırakmayarak pek çok hizmet ve projeyi şehrimize kazandırdı. En yakın hedef vizyonlarımızdan olan 2023'e, şehrimize kazandırılacak yeni proje ve hizmetler için saygıdeğer bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanları ve tüm teşkilatımızla, inşallah birlik ve beraberlik içinde, 'Bursa'mız için ne yapsak azdır' prensibiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Salman konuşmasının ardından, şehre kazandırılan proje ve yatırımları anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Zafer Işık, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan vekillere, Ankara-Bursa hızlı trenindeki son durum soruldu.

Burada konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, hızlı tren sürecinin güzergah değişikliği nedeniyle tabii şartlardan dolayı geciktiğini belirterek, şartların el verdiği en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, hızlı trenin yapımıyla ilgili olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı tarafından olmazsa olmaz, gerekirse dış kredi temin edilerek yapılacak 10 proje belirlendiğini anımsatarak, bunlardan birinin de Bursa'nın hızlı tren projesi olduğunu ve projesinin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA