AK Parti Bursa İl Başkanı Salman'dan normalleşme süreci açıklaması AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile...

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde Bursa'da izlenecek yöntemleri ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Bursa İl Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, geçmiş dönem bakanları Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala ile Bursa milletvekillerinin de katılım gösterdiği toplantıda, normalleşme sürecininde Bursa'da yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı ve kentte devam eden kamu yatırımlarının durumu değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Salman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu ve sağlam sağlık altyapısı ile alınan tedbirler sayesinde sürecin çok az hasarla atlatıldığını belirtti.

Salgının az hasarla atlatılmasında Türk milletinin sabrının da çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Salman, tedbirlere harfiyen uydukları için vatandaşlara minnettar olduklarını dile getirdi.

Salman, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan kamu bankaları aracılığıyla verilecek olan konut, taşıt, mobilya ve tatil kategorilerinde 4 yeni kredi paketinin piyasalara can suyu olacağını ve bunun piyasalara güven sağlayan çok önemli hamleler olduğunu ifade etti.

Toplantıda Bursa'da devam eden kamu yatırımları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Salman, Bursa milletvekillerinin Ankara'da, devam eden ve planlama aşamasındaki yatırımları yakından takip ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın sorunları ile yakından ilgilendiğini belirten Ayhan Salman şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kentimizde devam eden yatırımları yakından takip ediyor ve bizlerle iletişime geçerek sürekli bilgi alıyor. Kentimiz bu süreçte çok önemli yatırımlar kazandı. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, şehir hastanesi gibi dev projeler geçen yıl halkımızın hizmetine girdi. Hızlı tren hattını yakından takip ediyoruz. Çeşitli bakanlıkların şehrimizdeki yatırımları devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bizler de siyasi iradenin temsilcisi olarak süreci çok yakından takip ediyor ve tıkanmalar yaşandığında müdahale ederek aşılması için gerekli gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: AA