AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI GÜRKAN'DAN DHA MUHABİRLERİNE ZİYARET

muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen'i ziyaret etti.

muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen'i ziyaret etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, salı günü, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ın bıçak zoruyla kaçırmaya çalıştığı S.K.?yi kurtaran DHA muhabiri Derya Evren ve o anları görüntüleyen İsmail Hakkı Seymen'i, DHA Bursa Bölge Temsilciliği'nde ziyaret etti

Evren ve Seymen'e geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, sergiledikleri tavırdan ötürü de kendilerini kutladı. Gürkan, genç gazetecilere çiçek takdim ederek, başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı