AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'dan üye kampanyasına ilişkin açıklama
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AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'dan üye kampanyasına ilişkin açıklama

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 17 ilçede eş zamanlı başlatılan yeni üye kampanyasına özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun heyecanlarını daha da arttırdığını bildirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'dan üye kampanyasına ilişkin açıklama
09.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:30

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 17 ilçede eş zamanlı başlatılan yeni üye kampanyasına özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu durumun heyecanlarını daha da arttırdığını bildirdi.

Salman, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Bursa il teşkilatlarının halen 345 bin aktif üyesi bulunduğunu ve 2023 yılı için 500 bin üyeye ulaşmak hedefiyle başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Kampanyanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için il başkanlığında, ilçe yönetimleri, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve mahalle başkanlarıyla toplantılar yapmaya başladıklarını ifade eden Salman, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimiz ile de toplantılarımıza devam edeceğiz. Belirlediğimiz 500 bin üye hedefine ulaşmak için tüm teşkilatlarımız gayretli bir çalışma içinde olduğunu görüyorum. Kampanyamıza özellikle genç kardeşlerimizin gösterdiği ilgi bizi heyecanlandırıyor. Ak davaya her gün yeni neferler katılıyor. dedi. Yeni üye çalışmaları kapsamında internet teknolojisinden azami şekilde yararlanmak için 'www.akuyelikbursa.com' adresli dijital platform oluşturduk. Partimize üye olmak isteyenler buradan online üyelik başvurusu yapıyorlar. Ön başvurusu alınan vatandaşlarımız, bulundukları adrese göre AK Parti ilçe başkanlıkları aracılığı ile partimize resmi üye olarak kaydediliyor. İlçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantıda bu çalışmanın sorunsuz yürütülmesi için istişareler yapıyor ve süreci değerlendiriyoruz. Gördüğümüz aksaklıklara müdahale ediyoruz."

Salman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olarak ara verdikleri kongrelerin eylül ayında yeniden başlayacağını da hatırlattı.

Kaynak: AA

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