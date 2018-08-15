AK Parti Bursa'dan büyük kongreye büyük destek

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 6. Büyük Olağan Kongre için bütün teşkilatlarla 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır" dedi.

16 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanan AK Parti'nin ilerlemeyi, yenilenmeyi teminat altına aldığını ifade eden Salman, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileri taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.