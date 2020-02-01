AK Parti Bursa'da ilçelerin kongre takvimi belli oldu

01.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:37

AK Parti Bursa'da kongre takvimi açıklandı. İlçe kongreleri 29 Şubat Cumartesi günü Orhaneli ve Büyükorhan'la başlayacak.



"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 7. olağan kongre sürecini başlatan AK Parti, Bursa'da kongre startını verdi. Bursa'da 29 Şubat Cumartesi günü Orhaneli ve Büyükorhan'la başlayacak ilçe kongreleri1 2 Nisan 2020 Pazar günü Osmangazi ilçesiyle son bulacak. Şubat ayının son günü başlayacak kongreler bir buçuk aydan daha kısa sürede tamamlanacak.



AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, "Kuruluşumuzdan bugüne, inandığımız değerleri korumak içinç ıktığımız kutlu yürüyüşte, milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik. Kongre takvimimiz başlıyor, Bursa'mıza hayırlı olsun. Daima birlik ve beraberlik içerisinde Demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdiğimiz ilçe kongrelerimize 29 Şubat'ta Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerimizle başlayıp 12 Nisan'da Osmangazi İlçemizle tamamlayacağız. 7. olağan kongre sürecimizi 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyerek Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatmıştık. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günküa şkla bir kez daha hazırız" dedi.



Bursa'nın ilçelerinin kongre tarihleri şöyle: Orhaneli 29 Şubat 2020 Cumartesi, Büyükorhan 29 Şubat 2020 Cumartesi, Harmancık 1 Mart 2020 Pazar, Keles 1 Mart 2020 Pazar, Mustafakemalpaşa 7 Mart 2020 Cumartesi, Karacabey 7 Mart 2020 Cumartesi, Yenişehir 8 Mart 2020 Pazar, İznik 8 Mart 2020 Pazar, Orhangazi 14 Mart 2020 Cumartesi, Gemlik 14 Mart 2020 Cumartesi, Kestel 15 Mart 2020 Pazar, Gürsu 15 Mart 2020 Pazar, Mudanya 21 Mart 2020 Cumartesi, Nilüfer 22 Mart 2020 Pazar, İnegöl 28 Mart 2020 Cumartesi, Yıldırım 5 Nisan 2020 Pazar ve Osmangazi 12 Nisan 2020 Pazar. - BURSA

Kaynak: İHA