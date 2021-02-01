AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi
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AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi

01.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:14

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgında ekonomisi gelişmiş büyük devletler sıkıntılar çekip bocaladı ama Türkiye problemlerini iyi bir şekilde yönetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bu salgında ekonomisi gelişmiş büyük devletler sıkıntılar çekip bocaladı ama Türkiye problemlerini iyi bir şekilde yönetti. Bunu sadece ben söylemiyorum, Dünya Sağlık Örgütü de böyle söylüyor." dedi.

Ala, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar Türkiye'nin birçok sorunun üstesinden geldiğini söyledi.

Dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu dile getiren Ala, şöyle devam etti:

"Bizim dönemimizde dünya, 100 yılda bir yaşanılan üç şeyi yaşadı. Birincisi, bölgemizde 'Arap Baharı' denilen bir hadise vuku buldu ve birkaç ülke çöktü. Suriye, Irak, Mısır ve Libya tarumar oldu. Böyle bir bölgede Türkiye, kalkınmasını sağlayarak dimdik ayakta hedeflerine doğru gitti. İkincisi, 1929'da dünyada olan ve her yeri etkileyen ekonomik krizin bir benzeri 2008'de yaşandı. Bu kadrolar ve bu irade sayesinde ekonomik kriz, Türkiye'yi teğet geçti.

Biri de şu anda yaşadığımız salgın. Bu salgında ekonomisi gelişmiş büyük devletler sıkıntılar çekip bocaladı ama Türkiye problemlerini iyi bir şekilde yönetti. Bunu sadece ben söylemiyorum, Dünya Sağlık Örgütü de böyle söylüyor."

Ala, Türkiye'nin salgın döneminde 150 ülkeye yardım ettiğini anımsattı.

"İnançlarımıza, kutsalımıza ve değerlerimize saldırıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da partisinin en büyük yatırımı kardeşliğe ve birliğe yaptığını anlattı.

Yıkmak isteyenlere inat, inşa etiklerini, bölmek isteyenlere inat, birleştirdiklerini vurgulayan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki ülkemizin menfaatini isteyenler kadar zararını düşünenler, ülkemize diz çöktürmek için gün sayan içeride ve dışarıda bekleyenler var. Siyaset meydanında aradıklarını bulamayan, terör örgütlerinden fayda sağlamaya çalışanlar var. Bunlar bu milleti sevmiyor, inançlarımıza, kutsalımıza ve değerlerimize saldırıyorlar. Daha birkaç gün önce Boğaziçi Üniversitesindeki sözde öğrenciler, Kabe'mize saldırdılar. İçi taciz ve tecavüzlerle dolu, kaynayan CHP ise susuyor ama terör örgütlerine yandaşlık yapmaya gelince avazı çıktığınca bağırıyor."

"Türkiye'yi çok daha umutlu yerlere taşımanın gayesi içindeyiz"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise artık 2023'e giden tünelin ucunun gözüktüğünü, gelen ışığın yolun çıkışı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 vizyonuna kavuşmaya az bir zaman kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye için önemli olan, oraya ulaşmak değil, ondan sonrası için ortaya koyulan tasavvuru hayata geçirmek. 2053, 2071 tasavvurumuza kavuşmak bunun için 2023 çok büyük bir kavşak noktası. Bu anlamda biz teşkilat mensuplarına büyük bir yük düşüyor.

Kuruluşumuzdan itibaren her şeyinden fedakarlık yapmak suretiyle bu davaya omuz vermiş çok kıymetli arkadaşlar var. Hep birlikte bu güç birliğini muhafaza ediyoruz. Geçmişten aldığımız güç birliğiyle, gelecekte inşa edeceğimiz yeni güç adacıklarımızla, yeni süreçlerimizle inşallah Türkiye'yi çok daha umutlu yerlere taşımanın hedefi ve gayesi içindeyiz."

Çavuşoğlu, safları sıklaştırıp kol kola girerek, bundan sonraki süreçte yeni başlayacaklara omuz vererek, onlarla bu davayı büyük yolculukta ilerletmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakanlardan Faruk Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları, eski milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları, MHP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'nin il başkanları ile delegelerin katıldığı kongrede başkanlığa Davut Gürkan seçildi.

AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi
AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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