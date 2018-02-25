AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın büyük bir Türkiye ideali vardır. Mazlumların ve mağdurların yanında olan, ekonomisiyle büyümüş, bölgesinde de küresel anlamda çok güçlü bir Türkiye hayali vardır. Bütün milletimizle beraber Bursa insanımız da bu hayali, ideali paylaşmaktadır." dedi.

Çavuşoğlu, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın, Osmangazi Devletinin banisi Osmangazi ve Orhangazi'yi bağrında yatıran, Emir Sultan, Üftade, Somuncu Baba'nın şehri olduğunu söyledi.

Kentin medeniyet coğrafyasından, 81 ilden gelen birçok insanı bağrında yaşattığını belirten Çavuşoğlu, "Tüm bu insanlar, Bursa'da huzur, barış ve kardeşlik iklimi içinde yaşamaya devam etmektedir. Sözün özü Bursa, bir medeniyet şehridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın Bursa'ya olan sevdasının yakından şahidi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizin önderliğinizde Bursa, geçtiğimiz yıllarda çok büyük yatırımlara kavuştu. Bursa'nın bu anlamda adeta çehresi değişti. Bütün Bursa adına tüm bu yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

"Destek artarak devam edecektir"

Çavuşoğlu, Bursa'nın AK Parti'ye olan desteğini tüm seçimlerde gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Emin olunuz ki 2019'un taşlarını döşediğimiz bugünlerde de ve bundan sonra da AK Parti'ye olan destek artarak devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın büyük bir Türkiye ideali vardır. Mazlumların ve mağdurların yanında olan, ekonomisiyle büyümüş, bölgesinde de küresel anlamda çok güçlü bir Türkiye hayali vardır. Bütün milletimizle beraber Bursa insanımız da bu hayali, ideali paylaşmaktadır."

Kongreye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun ve Öznur Çalık, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Başkanı Ayhan Salman ve partililer katıldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, kongre öncesinde salona gelen vatandaşları kontrol giriş noktalarında karşıladı, selamlaştı ve fotoğraf çektirdi.