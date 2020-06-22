AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, turistleri lavanta bahçelerine davet etti
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, turistleri Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerine davet etti.
22.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:37
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, turistleri Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerine davet etti.
Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ile Karakent köyünde lavanta bahçelerini gezdi.
Lavantaların çiçek açmasıyla sezonun açıldığını söyleyen Özçelik, "Bölgemizde lavanta balı da üretiliyor. Yerli ve yabancı turistleri Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerine bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA