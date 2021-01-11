AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'ten esnaf ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'ten esnaf ziyareti

11.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:54
AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'ten esnaf ziyareti

AK Parti Burdur Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, memleketinde esnafla bir araya geldi.

AK Parti Burdur Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, memleketinde esnafla bir araya geldi.

Yukarı Pazar esnafını ziyaret eden Milletvekili Özçelik, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Özçelik, yoğun geçen bütçe görüşmelerinden ve yasal düzenlemelerden sonra Meclis çalışmalarına salgın tedbirlerinden dolayı ara verildiğini belirtti.

Memleketinde programlar yaparak salgın tedbirleri çerçevesinde vatandaşla buluştuklarını anlatan Özçelik, "Yatırımlarla ilgili kurumlarımızın müdürlerinden brifingler alıyoruz, ilimizin valisiyle değerlendirmelerde bulunuyoruz. Çarşımızda vatandaşımızla bir araya geliyoruz." dedi.

"Salgından sonra çok çalışacağız, çok üreteceğiz"

İlçe ziyaretleri de gerçekleştireceklerine belirten Özçelik, şöyle devam etti:

"2020 tüm dünyada çok zor bir yıl oldu, salgın maalesef insanlığı, ülkelerin ekonomilerini çok etkiledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde salgınla ilgili kararlar çok hızlı alındı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'nin salgınla mücadelede en etkin kararları alan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Salgının ilk aylarında Avrupa'nın gelişmiş bildiğimiz ülkelerinin nasıl perişan hallere düştüklerini, insanlarını koruyamaz hale geldiklerini gördük. Huzurevlerine sağlık personeli bile gönderemediler, yaşlılarını ölüme terk ettiler. Biz ise salgının ilk aylarında ülkemiz adına 154 ülkeye yardım gönderdik. Aşıyla salgında düşüşler yaşanmasıyla normale döndükten sonra çok çalışacağız, çok üreteceğiz. 2020'de kaybettiğimiz açığı süratle kazanmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Kanye West Cemal Hünal Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik'ten esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:08:34. #1.14#
title