AK Parti Burdur Milletvekili Özçelik, Bucak Ovasının "büyük ova koruma alanı" ilan edildiğini bildirdi

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Bucak Ovasının, Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındığını bildirdi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Bucak Ovasının, Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındığını bildirdi.

Özçelik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, koruma kararıyla birlikte tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Bucak Ovası'nda, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanım gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önüne geçileceğini vurguladı.

Ovanın ilgili kurulların görüşü alınarak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile büyük ova ilan edildiğini aktaran Özçelik, alınan kararla ilde büyük ova sayının 7'ye çıktığını kaydetti.

Özçelik, ildeki büyük ovaları şu şekilde sıraladı:

"Ağlasun ilçesindeki Öteyüz Ovası, Çeltikçi ilçesinde Çeltikçi Ovası, merkezdeki Eğneş Ovası, Yeşilova ilçesindeki Erle Ovası, Karamanlı - Tefenni Ovası, Gölhisar Ovası ve Bucak Ovası"

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da kararın Bucak'a hayırlı olmasını dileyerek Bucak Ovası'nın merkez, İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Anbahan, Yüreğil, Ürkütlü, Karaaliler, Uğurlu, Gündoğdu, Avdancık, Karapınar ve Susuz köylerini kapsadığını, toplam alanının 11948,2475 hektar olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok