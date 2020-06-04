AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanlığına atama
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AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanlığına atama

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanlığına Zeliha Bağcı'nın atandığı bildirildi.

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanlığına atama
04.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:37

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanlığına Zeliha Bağcı'nın atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından İl Kadın Kolları Başkanlığına Zeliha Bağcı'nın atandığını belirtti.

Atamanın Burdur'a hayırlı olmasını dileyen Mengi, "Rabbim utandırmasın. Önceki dönem kadın kolları başkanımız Serpil Ekinci'ye de emeklerinden ve özverili mücadelesinden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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