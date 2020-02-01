AK Parti Burdur İl Danışma Meclisi Toplantısı

01.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında yaptığı çağrıya ilişkin "İnsanları sokaklara dökmüştü ve Kürt çocukları ölmüştü. Bunların ellerinde kan var. Bunlar bu ülkede barış, huzur olsun, insanlar birbirlerine sarılsın istemezler." dedi.

Kandemir, partisinin Burdur İl Teşkilatınca öğretmen evindeki konferans salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin çözülmez denilen pek çok sorununu çözen bir kadronun içinde bulunmanın şerefini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti teşkilatlarının kendi içindeki tartışmalarla değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedeflere yürürken verdiği mücadeleyle anılmış bir teşkilat olduğunu belirten Kandemir, bu teşkilatın varlığının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Teşkilat mensuplarının bugüne kadar 'ben' demediğini, hala o hissiyatı ve ahlakı devam ettirdiğini aktaran Kandemir, onun için şanslı ve çok güzel bir ailenin ferdi olduklarını dile getirdi.

Kandemir, Tükiye'nin AK Parti iktidarında çok şeyler başardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekonomi alanında çok şeyler başardı. Bugün Kılıçdaroğlu ve onun yanında hizalanmış muhalefet blokunun söylediklerine aldırmamak lazım. CHP 50 yıl önce ne ise bugün de aynı. Bazen herhangi bir meselede acaba nerede pozisyon almışlar, şöyle bir arşivlere bakalım dediğimizde, görüyoruz ki değişen hiçbir şey yok. Meclis tutanaklarını açsak, gazete kupürlerini şöyle bir karıştırsak, arşivlere gitsek 'Şu ülkenin serüveninde milletin hissiyatıyla duruşları hiç örtüşmüş mü?' diye baksak inanın bir iki mesele hariç tek bir örnek bulamayız. Şimdi bunlar bize ders verir gibi konuşuyorlar."

"Biz bu ülkede çok zorlu bir baş örtü mücadelesi verdik"

AK Parti'nin istikametini milletin çizdiği siyasi bir hareket olduğunu vurgulayan Kandemir, "Tabii çok güçlü bir liderimiz olduğu için Cumhurbaşkanımızın arkasında yaşadığımız o çetin mücadeleleri zaman zaman unutuyoruz. Bunları hatırlamak ve hatırlatmak lazım. Biz bu ülkede çok zorlu bir başörtü mücadelesi verdik. Kim karşımızdaydı, kim yanımızdaydı vicdanlar bunu biliyor. Milletin hafızasında bunlar daha çok taze. Gezi hadiselerinde 3-5 ağacı bahane edip Türkiye çınarını baltalamaya koşanlar o gün ülkeyi karıştırırken kim milletin, huzurun, barışın yanındaydı, kim karşısındaydı, bunlar milletimizin hafızasında." ifadelerini kullandı.

"Biz zulmün tarafı olmayız"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında bir çağrı yaptığını hatırlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"İnsanları sokaklara dökmüştü ve Kürt çocukları ölmüştü. Bunların ellerinde kan var. Bunlar bu ülkede barış, huzur olsun, insanlar birbirlerine sarılsın istemezler. Biz ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz, ezanımıza aşığız. Bu toprakların her bir santimi bize ecdattan emanet, onu ölümüne muhafaza etmek boynumuzun borcu, böyle inanıyoruz. Bunun gereğini yapıyoruz. Bunun bedeli her neyse onu ödemeyi de göze alıyoruz. Biz yanlışın, hatanın, kusurun, eksiğin, zulmün tarafı olmayız. Sadece Tükiye'de değil, yeryüzünde de zulmün tarafı olmayız. Bakın bugün Kudüs meselesinde tüm dünyanın hep birlikte izlediği bir olayda sadece tek bir lider sesini yükseltiyor. Tek bir lider itiraz ediyorsa eğer onun adı da Recep Tayyip Erdoğan ise ve bu topraklarda yetişmişse, biz kendimizi şanslı addederiz. Onun teşkilatı olmaktan, arkasında siyaset yapmaktan onur duyarız, bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak gayret gösteririz."

Kaynak: AA