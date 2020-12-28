AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

28.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:54
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Mengi ve eşi Elvan Mengi'nin dün gece yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Burdur Devlet Hastahanesine başvurdukları ve Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Evinde eşiyle gözlem altında tutulan Mengi'nin, yüksek ateş ve halsizlik şikayetinin devam ettiği kaydedildi.

Burdur halkından İl Başkanı Mengi ve eşine dualarını eksik etmemeleri belirtilen açıklamada, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde dikkat etmenizi rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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