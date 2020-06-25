AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi
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AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.

AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi
25.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:33

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.

İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Gölhisar, Karamanlı ve Kemer belediye başkanları katıldı.

Mengi, toplantıda yaptığı konuşmada, "ak belediyelerin" yaşanabilir ve gelişen Burdur'un önemli aktörlerinden olduğunu söyledi.

Toplantılar sayesinde hayata geçirilecek projeleri istişare etme imkanı bulduklarını dile getiren Mengi, "Belediyelerimiz yeni normal dönemde yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor." dedi.

Mengi, uyum kültürü içinde ortak akıl ve istişareyi ön planda tutarak partisinin belediye başkanlarıyla görüşmeler yaptıklarını aktararak, "İlçe başkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli, verimli ve hızlı adımlar atıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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