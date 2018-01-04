AK Parti Burdur İl Başkan Mengi Mazbatasını Aldı

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı.



31 Aralık 2017'de Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Burdur İl Başkanlığı 6.Olağan Kongre'sinde başkanlığa seçilen Volkan Mengi, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.



Başkan Mengi'ye Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Gençlik Kolları Başkan Vekili Hasan Yağcı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer de eşlik ettiler.



"Büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"



AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Mazbata alımının ardından gösterdikleri gayretin artarak devam edeceğini söyledi.



Başkan Mengi, "31 Aralık 2017 Pazar günü Başbakanımız Binali Yıldırım ve Bakanlarımızın katılımlarıyla 6.Olağan Kongremizi geniş bir katılımla icra ettik. Kongremiz büyük bir coşku ve heyecan içinde geçti. Bu kongre ile yakaladığımız heyecanı aynen devam ettireceğiz. Sorumluluğumuz büyük. Bu günden sonra daha büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kapısı çalınmadık ev, elini sıkmadığımız vatandaşımız kalmayacak. Teşkilat disiplini içerisinde geniş halk kesimleri ile diyalogumuzu sürdüreceğiz. Rabbim bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda tüm gücümüzle halkımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz" dedi. - BURDUR