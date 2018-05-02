AK Parti Burdur 'Da 27 Aday Adaylığı Başvurusu

AK Parti Burdur'da 27 isim milletvekili aday adaylığı için müracat etti. 27 başvurunun tamamını erkek aday adayları oluşturdu.

Başvurular ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi "Yaklaşık 9 gündür devam eden Milletvekili aday adaylık başvuru sürecimiz bugün itibariyle sona ermiştir. AK Parti'mize başvuruların başladığı günden bugüne Milletvekili olarak hizmet etmek isteyen 27 dava arkadaşımızın aday adaylık başvurularını aldık. Aday adaylığı sürecinde özellikle son günlerde ciddi bir taleple karşılaştık. Bu durum hem bizim, hem de partimiz adına oldukça güzel ve sevindirici bir durumdur. Partim açısından bakınca müracaat sayısı memnuniyet vericidir. Ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçimin öncesinde partimize duyulan bu güven hepimizi mutlu etmiştir. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte partimizin milletvekilliğine talip olan tüm aday adaylarımıza partimiz adına teşekkür ederim "dedi. - BURDUR