AK Parti Bulanık teşkilatından Kaymakam Mehmet İlidi'ye ziyaret
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AK Parti Bulanık teşkilatından Kaymakam Mehmet İlidi'ye ziyaret

11.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:24
AK Parti Bulanık teşkilatından Kaymakam Mehmet İlidi'ye ziyaret

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut ve partililer, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret etti.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut ve partililer, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakam İlidi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bulut ve beraberindekilerine teşekkür etti.

Başkan Bulut ise Bulanık'ın gelişmesi ve refaha kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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