AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı, yol çalışmalarını inceledi
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AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı, yol çalışmalarını inceledi

17.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:15
AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı, yol çalışmalarını inceledi

AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı, ilçeye bağlı Yoncalı beldesinden geçen Bulanık ile Erzurum kara yolu bağlantısında devam eden yol çalışmalarını inceledi.

AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı, ilçeye bağlı Yoncalı beldesinden geçen Bulanık ile Erzurum kara yolu bağlantısında devam eden yol çalışmalarını inceledi.

AK Parti heyetine bilgi veren yol yapım firmasının yetkilisi Maruf Aktaş, yolun en büyük bölümünün bitme aşamasına geldiğini aktardı.

Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, yol çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçe merkezinde yol çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. Yollarda da önemli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bulanık ile Erzurum yolunun ilçemizde yapılması çok güzel, inşallah en kısa zamanda bitireceğiz." dedi.

Heyet buradaki incelemesini ardından Yoncalı Belediye Başkanı Sami Özdemir'i makamında ziyaret etti, Göllüova Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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