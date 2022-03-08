AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı

AA - Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığı

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Ak Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yaptıkları ziyaretlerle kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

Aile Destek Merkezini ziyaret ederek buradaki kadınlara gül ve karanfil dağıtan Bulut ve beraberindekiler, daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz tarafından düzenlenen programa katıldı.

Bulut, ülkenin kalkınması, kentin gelişmesi için kadınların önemli olduğunu belirterek, "En büyük arzumuz kadınlarımızın hayatın her alanında ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak çok daha iyi noktalara gelmesini görmektir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Bulanık, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title