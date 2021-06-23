AK Parti Buca İlçe Başkanı Kalfaoğlu'ndan telafi eğitiminde Kur'an dersine karşı çıkılmasına tepki

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, telafi eğitimi döneminde Kur'an dersine karşı çıkılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, telafi eğitimi döneminde Kur'an dersine karşı çıkılmasına tepki gösterdi.

Kalfaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara, "5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında isteyen öğrencilere Kur'an kursu eğitimi verileceği yönünde yazı gönderildiğini belirtti.

Bu yazı üzerine Buca'da bazı çevrelerce olumsuz kampanya başlatıldığını vurgulayan Kalfaoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın Kur'an eğitimi alacak olmasından rahatsızlık duyulması en hafif tabiriyle inanç özgürlüğünün engellenmek istenmesidir. Öğrenciler hem diğer alanlarda eğitimlerini telafi edecek, hem de Kur'an eğitimi alacak. Tabi ki bunda bir zorlama söz konusu değil ve olamaz da. İsteyen öğrenciler, Kur'an da öğrenerek telafilerini güçlendirecek. Bunu yasaklamaya çalışmak, alınan karardan geri dönülmesini istemek, ne demokrasiye, ne insani değerlere, ne de inanç özgürlüğüne uygun değildir. Biz de bu projeyi destekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör