AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından duyarlı davranış

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri toplu olarak kan bağışında bulundu.

Yapılan etkinlikle ilgili konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, "Bozüyük İlçe Teşkilatı olarak kan vermenin can vermek olduğu bilinciyle yüksek bir katılımla kan bağışında bulunduk. Çağrımıza koşan tüm AK Parti Bozüyük Teşkilat mensuplarıma ve ak gönüllü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah tüm milletimize sağlık sıhhat versin" dedi.

Kan verme etkinliğine İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA