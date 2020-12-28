AK Parti Bolu Kadın Kolları'ndan çağrı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Bolu Kadın Kolları'ndan çağrı

28.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:51
AK Parti Bolu Kadın Kolları'ndan çağrı

AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, "Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık ve online başvuru sistemini hayata geçirdik.

AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, "Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık ve online başvuru sistemini hayata geçirdik." dedi.

Çağalı, yaptığı yazılı basın açıklamasında Bolu'da 6. Olağan İlçe Kadın Kongre sürecinin tamamlandığını bildirdi.

2021 yılının başlarında pandemi sürecine bağlı olarak il kongresini de yapacaklarını kaydeden Çağalı, belde ve ilçe kongrelerinin bir bayram havasında gerçekleştiğini belirtti.

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecinde hayata geçirdikleri "online başvuru" sistemine de işaret eden Çağalı, "Kadınlarda 'bir referans sistemi olmaksızın partide görev alabilir miyiz? şeklinde bir çekince vardı. Ama biz, geçen dönem kapımız herkese açık dedik. Siyaset yapmak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen, vatanı, milleti, davası için çalışmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık diyerek online başvuru sistemini hayata geçirdik. Bu kongremizde de bu yolla yönetimimizde görev almak isteyen kadınlarımıza kapımız açık." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları "online başvuru" sistemine, geçen kongre sürecinde yoğun bir başvuru aldıklarını da anlatan Çağalı, başvuru yapan herkesin mülakata çağrıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Öznur Çalık Engin Özkoç Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ömer Bayram Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Bolu Kadın Kolları'ndan çağrı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:54:26. #1.14#
title