AK Parti Bolu İl Başkanlığı, "zorunlu su sayacı değiştirme kararı"nı hukuka taşıyacak

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, su sayaçlarının değişimini zorunlu kılan meclis kararının hukuka uygun olmadığını ve vatandaşın da yararına olmadığını düşünerek, bu konuyu hukuka götürme kararı aldıklarını bildirdi.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, su sayaçlarının değişimini zorunlu kılan meclis kararının hukuka uygun olmadığını ve vatandaşın da yararına olmadığını düşünerek, bu konuyu hukuka götürme kararı aldıklarını bildirdi.

Güner, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Bolu Belediye Meclisi tarafından alınan dijital su saatlerinin mekanik su saatleriyle değiştirilmesi zorunluluğu kararı ile yapılan su zamları hakkında değerlendirmede bulundu.

Güner, mevcutta Bolu'daki su ücretlerinin metreküp fiyatının 2 lira 43 kuruş olduğunu ifade ederek, "Bu fiyat önce sayın belediye başkanımız tarafından saatlerinizi mekanik saate geçirmezseniz 3 lira 11 kuruş gibi yüzde 25 bir zam yapılacağı deklare edildi. Sonrasında mekanik saate geçtiğimizde yine kendisinin de deklare ettiği şekilde yüzde 20 daha ucuz olacak diye bir söylemi vardı ama baktığımızda 2 lira 43 kuruş diye tabir ettiğim yüzde 15-20 arası bir zamla 2 lira 78 kuruşlar gibi bir rakama tekabül ediyor. Burada ısrarla yüzde 25 indirim yapacağız diye deklare ettiği konuda hesap yaptığımızda 33 kuruşluk bir fark ortaya çıkıyor. Metreküpte 33 kuruş daha ucuz ya da daha ekonomik su kullanacağımızı deklare ediyor ama bakıyorum zaten üzerine okuma bedellerini de eklediğimizde bu kayboluyor. Yani bir indirimle karşı karşıya gelmiyoruz. Artı her şartta mevcut sistemde de kalsak mekanik saate dönsek mutlaka ortada su fiyatlarında bir artış görünüyor." şeklinde konuştu.

Bolu'daki binalarda kullanılan mevcut dijital su sayaçlarının mekanik sayaçlarla değiştirilmesi zorunluluğu yönündeki karara değinen Güner, şunları söyledi:

"Neden dayatıyoruz. Neden diretiyoruz. İlla su sayaçlarımızı değiştirmek zorunda neden kalıyoruz. Bugün itibarıyla aldığımız karar doğrultusunda konuyu hemşehrilerimizin de mağduriyeti noktasında hukuka taşımaya karar verdik. Zorunlu su sayacı değişiklik ısrarı konusunu hukuka taşıyoruz. Partimizin hukuk işleri başkanlığının yaptığı geniş araştırma sonucunda alınan ve su saatlerinin değişimini zorunlu kılan meclis kararının hukuka uygun olmadığını ve vatandaşın da yararına olmadığını düşünerek, aynı zamanda Bolulu vatandaşlarımızın bu konudaki yoğun şikayetlerini de göz önünde bulundurarak bu konuyu hukuka götüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder