AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den kan bağışı çağrısı
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AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den kan bağışı çağrısı

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den kan bağışı çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, salgının yanı sıra ramazan nedeniyle azalan stoklar nedeniyle herkesi kan bağışında bulunmaya çağırdı.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, salgının yanı sıra ramazan nedeniyle azalan stoklar nedeniyle herkesi kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Güner, kentte mevcut hastanelerde tedavi gören ve kan ihtiyacı olan hastaların tedavilerinin gönüllü vatandaşların kan bağışlarıyla sağlandığını hatırlattı.

Bir ünite kanla 3 kişinin hayatının kurtarılabildiğine dikkati çeken Güner, "Türk Kızılay Bolu Kan Alma Birimince Bolu Valiliği önünde konuşlandırılan otobüste haftanın 7 günü kan bağışı kabul edilmektedir. Gönüllü bağışçılarımız, iftar sonrasında da gece saat 01.00'e kadar kan bağışlayabilir." dedi.

Güner, sokağa çıkma kısıtlamasının kan bağışına engel olmadığını vurgulayarak, "Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'kanver.org' internet adresinden kan bağışı için randevu alabilirler. Randevusuz gelen vatandaşlarımıza da kan bağışladıklarını gösterir belge bağış sonrasında düzenlenerek teslim edilmektedir. Bu çerçevede 18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı hayat kurtarmak adına kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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