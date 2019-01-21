AK Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı açıklandı. Mevcut başkan Mustafa Allar, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Peki, Mustafa Allar kimdir, nerelidir?

MUSTAFA ALLAR KİMDİR?

Mustafa Allar, 1966 yılında Gerede´nin Çayören Köyü´nde doğdu. İlkokul eğitimi sonrası. orta ve lise öğrenimini Gerede İmam Hatip Lisesi´nde bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1985 yılında servis işletmeciliği ile ticarete girerek 1996'da Allar Nakliyat, Deri, İnşaat, Otomotiv ve Turizm LTD ŞTİ´yi kurdu.

SİYASETE 2003 YILINDA AK PARTİ'DE ATILDI

1997 yılında vatani görevini tamamlayarak, ticari atılımlarına devam eden Allar, Gerede Şoförler ve Otomobilciler Odasında önemli görevlerde bulunarak, 2003 yılında AK Parti 1. Olağan Gerede İlçe Kongresi´nde yönetim kurulu üyesi olarak siyasete adım attı.

2 YIL SPOR KULUBÜ BAŞKANLIĞI YAPTI

2008 ile 2010 yılları arasında Gerede Spor Kulüp Başkanlığı, 2009 ile 2013 yılları arasında Gerede Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Allar, AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" programına katılarak, başarı belgesi almaya hak kazandı.