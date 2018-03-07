AK Parti Bolu 6. Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Bolu 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı kapalı spor salonunda hazırlıklar devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda 11 Mart Pazar günü yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti Bolu 6. Olağan Kongresi öncesinde salonda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Kongremizi yapacağımız spor salonundayız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hasret ve muhabbetle bekliyoruz. Bu manada hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yaklaşık bir haftadır gece gündüz demeden teşkilatın her kademesiyle birlikte çalışmaları eksiksiz bir şekilde tamamlamak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Bolu halkına inanıyor ve güveniyorum ki, siyasi anlamda Bolu tarihindeki en büyük mitingini yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz." diyen Doğanay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında düzenlenecek mitingle Bolululara sesleneceğini ve daha sonra salonda kongrenin gerçekleştirileceğini aktardı.

Doğanay, teşkilatlar açısından bakıldığının da herkese uykunun haram olduğunu kaydederek, "24 saat çalışmak usulü ile salonda hazırlıklara başlandı. Salonun süslenmesi ve yapılacakların değerlendirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Dokuz yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımızı beklediğimiz için heyecan dorukta. O heyecanı da arkadaşlarımızla Bolulu hemşehrilerimizle birlikte pazar günü çok güzel bir miting olacak diye bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." şeklinde konuştu.