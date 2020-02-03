AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığına atanan Osman Gökmen görevi devraldı

03.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:29

AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine atanan Osman Gökmen düzenlenen törenle görevi devraldı.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen'in, kongre sürecinde yeniden aday olmayacağını ve başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından yerine atanan Osman Gökmen, başkanlık görevini devraldı.

Partinin ilçe binasındaki devir teslim törenine katılan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete, birlik mesajları verdi.

Gökmen'e çiçek verip başarılar dileyen Özmen "Bu bir veda değil. Bu bir nöbet değişimidir." dedi.

Osman Gökmen de destekleyenlere teşekkür ederek, Bodrum için daha güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir yasasıyla kapanan Yalıkavak Belde Belediyesinde basın yayın ve halkla ilişkiler sorumlusu, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde sosyal işler birim sorumlusu görevlerinde bulunan Osman Gökmen, Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) alan koordinatörlüğü de yaptı.

Kaynak: AA