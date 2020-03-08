AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu
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AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde yakınlarını kaybeden Kaya, Yılmaz ve Artanlar ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

08.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:22
AK Parti Bitlis milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler, Tatvan ilçesinde yakınlarını kaybeden Kaya, Yılmaz ve Artanlar ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Taziyelerin devam ettiği mahallelerde ailelerle bir araya gelen Kiler ve Taşar, hayatını kaybedenler için dua etti, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyaretlerin ardından ilçeden ayrılan milletvekillerine, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, partililer ile vatandaşlar eşlik etti.

Kaynak: AA

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