AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, gazilerin, bu vatan topraklarındaki varlıklarının güvencesi olduğunu belirtti.

Vatanın ve milletin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını, özgürlüklerin korunmasını şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirten Taşar, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihi, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitler ve gazilerin fedakarlıklarıyla elde edilen büyük zaferlerle doludur. Şehitlik ve gazilik, dünyevi hiçbir ölçüyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir şereftir. Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali için göğüslerini siper, canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz, milletimiz nezdinde en kıymetli mertebeye erişmişlerdir. Tarih boyunca sizlerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethettik, devletler kurduk. Ay yıldızlı al bayrağımız, sizlerin cesaret ve fedakarlıkları sayesinde gururla dalgalanmakta, ezanımız minarelerimizden özgürce sayenizde okunmaktadır. Milletimiz gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için en büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemize gaziler ve şehitler kazandıran tüm anne ve babalara hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA