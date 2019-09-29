AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler'den "personel alımı" açıklaması

29.09.2019 17:40

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Ahlat ilçesinde yapılan ceza infaz kurumuna personel alımı için Bitlis'ten KPSS puanı ve şartları tutan 450 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Kiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir mahalle toplantısında kuruma yapılacak personel alımıyla ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

Yıllardır kent insanını temsil etmeye, hakkını, hukukunu korumaya çalışan bir milletvekili olduğunu vurgulayan Kiler, şunları kaydetti:

"Ahlat'ta açılacak bir cezaevi var, buraya KPSS ile 240 personel alınacak. Başvuranlar arasında Bitlisli de var, Türkiye'nin her tarafından insanlar da. Benim söylediğim, KPSS dışından alım değil. KPSS'ye girenler arasında aynı puanları alanlardan 240 kişi alınacaksa bin kişiyi çağırıyorlar. Çağrılanlar arasında aynı puanı alan ve şartları uygun olan 450 Bitlisli var. Ben de 'bunların tamamını Bitlis'ten almak istiyoruz' dedim. Yani Türkiye'nin farklı illerinden gelip de Bitlis'te çalışacağına, Bitlis'te olan ve aynı puanı almış ailelerin çocuklarını alalım ki buradaki gençler kahve köşelerinden kurtulsun. Ama bunu birileri farklı şekilde sosyal medyaya yansıttı ve televizyonlara servis etti. Ben o gün, şuan dediklerimi söylemiştim. Yarın da aynı şeyi haykırarak söylüyorum. KPSS puanı yeterli olan bu şehrin çocukları alınsın. Gençlerimiz kahve köşelerinden kurtulsun ve evine, çoluk çocuğuna ekmek ve AŞ götürebilsin."

KPSS'siz bir alımın olmayacağını aktaran Kiler, "Bizim ricamızla birileri alınsın demedik. Bitlis il merkezi ve bağlı ilçelerden başvuran, puan ve şartları yeterli olan 450 kişi arasından siyasi fikri ve düşünceleri gözetmeksizin 240 kişi alınsın dedik. Buradakiler alınsın, burada çalışsın ve burada yaşasın. Ama farklı bir talepte bulunmuşuz gibi yansıttılar." dedi.

Kaynak: AA