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AK Parti Bitlis Kadın Kolları, Tatvan'da kermes düzenledi

AK Parti Bitlis Kadın Kolları, Tatvan'da kermes düzenledi
AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis AK Parti Kadın Kolları teşkilatı Tatvan ilçesinde kermes düzenledi.

BİTLİS (AA) - Bitlis AK Parti Kadın Kolları teşkilatı Tatvan ilçesinde kermes düzenledi.

Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen kermeste, kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Kermeste açılan stantları ziyaret eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, partililer ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.

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AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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