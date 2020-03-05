: AK Parti Bitlis İl Başkanlığından CHP'li Özkoç'a tepki

05.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:59

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan İl Başkanı Engin Günceoğlu, Türkiye'nin, Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duydukları günlerden geçtiklerini belirten Günceoğlu, şöyle devam etti:

"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Özkoç'un, Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Özkoç'un ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Vatan haini, Türkiye'nin kiminle problemi varsa, o ülkenin kucağına koşanlardır, yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır, 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır ve darbe şakşakçılarıdır."

Günceoğlu, hakaretin sadece Cumhurbaşkanına değil, onun temsil ettiği makama da yapıldığını vurguladı.

CHP'nin, Başkomutan Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedemediğini dile getiren Günceoğlu, "5 grup başkanvekili, 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız." dedi.

Açıklamaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Teşkilat Başkanı Medet İlbars, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır, Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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