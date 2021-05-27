AK Parti Bitlis İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Bitlis İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Bitlis İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk milletinin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığı ve bu uğurda bedeller ödediği belirtildi.

Herkesin gönlünde yer edinen vatan ve millet sevdalılarının, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler gördüğü ve idam sehpalarında şehit edildiği aktarılan açıklamada, darbelerin millete fayda getirmediği vurgulandı.

Açıklamada, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyetin varlığını devam ettirdiği, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryonun sahneye koyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar, tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe derç etmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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