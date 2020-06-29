AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına dün gece molotofkokteyli saldırı düzenlendi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı
29.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:45

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına dün gece molotofkokteyli saldırı düzenlendi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kapalı bir pikapla gelen yüzleri maskeli 2 kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Parti binasında hasar meydana gelmezken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, binalarına alçakça ve onursuzca saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Kızılkaya, "Saldırının amacının her ne kadar korku ve sindirme amaçlı olsa da unuttukları tek şey bizim azmimizi ve millete olan hizmet sevdamızı artırmaktan başka bizde hiçbir etkisi bırakmaz. Bizi hedeflerimizden saptırmak şöyle dursun ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun teyidi aslında da sırf bu yüzden de olsa bugüne kadar çalıştığımızın çok daha fazlasını çalışmak ve gece gündüz sahada olmak açısından da sorumluluğumuzu artırmıştır. Bu tür saldırılan millet ile olan bağımızın önlenemez güçlenişi karşısında terörün çaresizliğin de göstergesidir. Bu saldırı ve sivil siyasete yapılan her türlü şiddettin arkasındaki güçleri ve destekçilerini şiddetle kınıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor Haber
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor Haber
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı Haber
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi Haber
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş Haber
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:00:45. #1.15#
title